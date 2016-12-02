Каким должен быть знак "Ш" и что будет за его отсутствие

Руководство управления административной практики КАП МВД РК пояснило, что приказа отлавливать шипованные автомобили с 1 декабря не было.

Этой осенью среди автомобилистов получил популярность слух о том, что с 1 декабря 2016 года гаишники станут нещадно наказывать водителей авто с шипованными колёсами без знака «Шипы». Что из этого правда, а что нет разбирался сайт "Колеса".

Штрафовать имели право и раньше

Начнём с того, что требования, обязывающие водителей устанавливать опознавательный знак «Шипы» в случае управления машиной с зимней ошипованной резиной, прописаны в ПДД давно и никаких изменений по этому поводу ни в Правила дорожного движения, ни в Административный кодекс не вносилось.

Руководство управления административной практики КАП МВД РК пояснило нам, что информация, рассылаемая в Интернете, просто очередная пугалка, придуманная сетевыми троллями. Приказа отлавливать шипованные автомобили с 1 декабря не было.

Штраф заплатить придётся, но не сразу

Тем не менее за отсутствие соответствующего знака предусмотрена административная ответственность, согласно статье 620 КоАП РК, и квалифицируется, как нарушение иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения. За данное нарушение предусмотрен штраф в виде предупреждения в первый раз, а попавшись во второй, придётся заплатить 3 МРП, или 6 363 тенге. При этом в протоколе указывается, какая именно норма правил обеспечения безопасности дорожного движения нарушена.

Таким образом, получив постановление о вынесении предупреждения, водитель должен как можно быстрее устранить нарушение, то есть установить опознавательный знак «Шипы». Срок устранения нарушения не установлен, однако уже на следующий день полицейские имеют право выписать денежный штраф.

Каким должен быть знак

Итак, знак «Шипы» при наличии шипованной резины обязателен, но каким он должен быть? Его можно изготовить и самостоятельно, нарисовав красками или фломастерами. Главное, чтобы были соблюдены основные требования к знаку:

- знак представляет собой равносторонний треугольник белого цвета со стороной не менее 200 мм;

- кайма должна быть красного цвета, а её ширина - 1/10 от стороны треугольника;

- сам знак не должен закрывать задний обзор и хорошо читаться с расстояния не менее 20 м.