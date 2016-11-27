Эксперты назвали самые востребованные профессии Казахстана в 2017 году

Специалисты исследовательской службы компании HeadHunter Казахстан проанализировали рынок труда и составили рейтинг профессий, которые будут востребованы в 2017 году, сообщает Zakon.kz.

Как утверждают эксперты, востребованными останутся представители IT. Уже сейчас рынок остро нуждается в высокопрофессиональных разработчиках. Разработчики программного обеспечения JAVA получают до трех миллионов тенге.

Продажи и маркетинг также остаются в топе рейтинга. Правда, к основным требованиям добавилось Google Analytics и SMM, а работа продажников в продвинутых компаниях обязательно предполагает знание CRM-систем.

Популярность бухгалтеров и административного персонала падает. Это связано с тем, что начал действовать закон о переходе на электронный документооборот. Много человеческих часов экономится за счет перехода к более прогрессивным инновационным методам финансовой отчетности.

Как сообщили эксперты, в Казахстане наметился новый тренд - острая нехватка технических специалистов в инженерии, строительстве, добыче и переработке. Эти секторы экономики остро нуждаются в высокопрофессиональных специалистах.

Сохранится определенный спрос на финансистов, аналитиков, антикризисных специалистов и специалистов по оптимизации.