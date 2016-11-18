АРБЗ начал первые поставки рельсов на экспорт

Завод планирует более 90% произведенных рельсов поставлять АО «НК «Қазақстан темір жолы», остальной объем - другим казахстанским потребителям и на экспорт в соседние страны.

Актюбинский рельсобалочный завод (АРБЗ) уже начал первые поставки своей продукции на экспорт.

Как сообщила служба по связям с общественностью «Банка Развития Казахстана» (БРК, в составе холдинга «Байтерек»), по состоянию на 9 ноября АРБЗ отгрузил в Узбекистан 330,8 тонн рельсов из 5 000 тонн, которые планируется экспортировать в эту страну до конца текущего года. Всего Узбекскими железными дорогами на сегодняшний день законтрактовано 15 000 тонн рельсов, произведенных на предприятии. В октябре АРБЗ отгрузил первую партию рельсов в Россию - в адрес АО «Лебединский ГОК» в объеме 280,6 тонн.

Экспортные поставки начались после того, как казахстанский завод сертифицировал свою рельсовую продукцию по российскому государственному стандарту (ГОСТ) Р 51685-2013. Это расширило возможности предприятия по поставкам рельсов в страны, где применяется данный стандарт, включая Узбекистан.

По итогам 2016 года АРБЗ планирует произвести до 80 000 тонн рельсов.

АРБЗ - единственный на территории Евразийского Экономического Союза производитель длинномерных (120 м) термоупрочненных железнодорожных рельсов. Предприятие использует технологию закалки рельсов с использованием потоков водо-воздушной смеси, которая, помимо АРБЗ, в мире применяется только на одном заводе в Китае. Такая технология позволяет повышать стандарты качества производимых рельсов (твердости, термостойкости, износостойкости) до уровня, необходимого в условиях крайне низких температурах (Крайнего севера России, вечной мерзлоты).

Строительство АРБЗ началось в апреле 2013 года. Общая стоимость проекта составила 82,7 млрд тенге, до 70% необходимого финансирования было предоставлено со стороны БРК. Проектная мощность прокатного стана АРБЗ составляет 430 000 тонн проката в год, в том числе 200 000 тонн - термоупрочненных длинномерных (120 м) рельс для высокоскоростных магистралей, 230 000 тонн - фасонной продукции для строительного сектора.