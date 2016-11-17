Экономика Казахстана обеспечена деньгами - глава Нацбанка

За 9 месяцев денежная масса увеличилась на 11,5% или на 2,0 трлн. тенге (до 19,2 трлн. тенге).

Основной акцент работы Национального Банка направлен на формирование рыночных процентных ставок на денежном рынке, что позволит определять объективную цену денег в экономике. Об этом сообщил председатель Национального Банка РК Данияр Акишев, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

«Без этого невозможно кредитование банками реального сектора на рыночных условиях», – отметил он, также напомнив, что 14 ноября 2016 года Нацбанк снизил базовую ставку до 12%.

Как сообщил глава Нацбанка, за 9 месяцев денежная масса увеличилась на 11,5% или на 2,0 трлн. тенге (до 19,2 трлн. тенге). Он уточнил, что «растет денежное предложение в экономике, главным образом, за счет тенговой части».

В целом, по его словам, экономика обеспечена деньгами, дефицита тенге не наблюдается. Уровень монетизации с начала года вырос с 42,1% до 44,5%.

Между тем, по данным Нацбанка, на денежном рынке сохраняется структурный профицит тенговой ликвидности. «Национальный Банк выпускает тенговые инструменты, которые пользуются спросом, и на их базе формируется кривая доходности. Это позволяет определять справедливую цену тенговых ресурсов, что является необходимым условием для возобновления кредитования в тенге», – отметил Акишев.