Экономисты предложили упростить налоговый кодекс РК

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Экономисты предложили упростить налоговый кодекс РК

В пример эксперты привели налоговый кодекс Грузии, где есть всего 7 видов налога.

Кодекс по налогами должен быть понятным и внятным. Об этом заявил на пресс-конференции в службе центральных коммуникаций председатель попечительского совета центра прикладных исследований "Талап" Рахим Ошакбаев. По его словам, в казахстанском налоговом законодательстве – 36 видов налогов, что делает кодекс громоздким и непонятным для читателей, передает Информбюро.

"Наша ситуация с налоговым кодексом не очень хорошая, если говорить дипломатично. Вот пример Грузии, где существует всего 7 видов налогов, в то время как в Казахстане их 36. В Украине, не знаю сделали они это или нет, но собирались объединить налоги с фондом труда. Казахстанцы оплачивают индивидуально-подоходный налог, пенсионные. Из-за стольких видов налога работодатели вынуждены снижать заработные платы. Во избежание этого необходимо сократить количество налогов. Возможно, это прозвучит парадоксально, но для этого есть все необходимые преимущества", - заявил Рахим Ошакбаев.

Председатель правления национальной палаты предпринимателей Аблай Мырзахметов подчеркнул, что в налоговом кодексе есть проблема и с объёмом документов.

"В 2001 году объём налогового кодекса увеличился в три раза. Просто по количеству слов. Только для того, чтобы оперировать со счетами фактурами, людям нужно изучить объект наложения НДС. Для этого необходимо изучить 34 статьи, которые имеют 69 ссылок. В этих ссылках содержатся еще 147 ссылок. Это пример того, насколько налоговое законодательство неоправданно тяжёлое", – сообщил Аблай Мырзахметов.

В ближайшие полгода топовые эксперты экономики будут разрабатывать совместными усилиями с государственными органами изменения и поправки в налоговом кодексе.

"При национальной палате предпринимателей создана экспертная группа. Отмечу, что она открытая. В числе участников группы – независимые эксперты. Будет открыта страница в Facebook, где во внимание будут взяты все рекомендации. Важно постараться понять позиции депутатов, госоорганов и представителей частного сектора ", – подчеркнул председатель правления национальной палаты предпринимателей.

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