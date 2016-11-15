10-тысячную банкноту с изображением Назарбаева презентовали в Астане

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10-тысячную банкноту с изображением Назарбаева презентовали в Астане

Банкнота выпущенная в честь 25-летия Независимости РК выйдет в обращение 1 декабря.

Национальный Банк Казахстана ко Дню Первого Президента 1 декабря 2016 года выпускает в обращение памятную банкноту, посвященную 25-летию Независимости страны.

Об этом сообщил сегодня Председатель Национального Банка РК Данияр Акишев, выступая на конференции в Астане, сообщает пресс-служба НБ РК.

«История Независимости неразрывной линией связана с личностью главы государства», - сказал Акишев. - Поэтому Национальный Банк представляет юбилейную банкноту, посвященную 25-летию независимости Казахстана и отражающую вклад президента в развитие страны».

«Сегодня Казахстан является равноправным членом международного сообщества, к мнению которого прислушиваются и с мнением которого считаются, – продолжил Акишев. – Все достижения Казахстана за годы независимости неразрывно связаны с первым президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым».

По его словам, тема размещения портретов на банкнотах не новая. Более того, это наиболее яркая, привычная и понятная форма выражения идей государственности через размещение изображений личностей, внесших самый значимый вклад в жизнь страны. Он отметил, что «Нельсон Мандела, Мустафа Кемаль Ататюрк, Ли Куан Ю, Уинстон Черчилль и другие лидеры мирового уровня размещены на современных купюрах своих стран».

«Уверен, что банкнота с изображением Нурсултана Абишевича Назарбаева по праву займет свое место в этом ряду», - сказал Акишев в ходе презентации новой юбилейной продукции НБРК.

Он добавил, что именно Президент определил дизайн первых банкнот в 1993 году, когда становилась национальная валюта Казахстана. «И эта функция остается исключительной компетенцией Главы государства», - отметил Председатель Национального Банка РК.

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Все комментарии (6):
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фото пользователя 1870
1870
"...Он отметил, что «Нельсон Мандела, Мустафа Кемаль Ататюрк, Ли Куан Ю, Уинстон Черчилль и другие лидеры мирового уровня размещены на современных купюрах своих стран...».
С одной несущественной разницей - все они уже в лучшем мире... Поправьте, если не так... Не подумайте ничего плохого, соотечественники...
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15.11.2016, 12:16
фото пользователя Edvard Men
Edvard Men
Ну, Акишев, подлизал так подлизал.... :-)
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15.11.2016, 12:23
фото пользователя ферзя
ферзя
Теперь мы можем говорить что Назарбаев ослабел на столько пунктов ?Прикольно. Или обесценился. Лучше бы на 100 тысячной купюре сделали, дольше бы пробыл в цене. Тенге даже к своему 25 летию не удержалось. Удерживаются только зарплаты. 
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15.11.2016, 12:26
фото пользователя Edvard Men
Edvard Men
Наверное нельзя так сильно компромитировать власти, но если ничего не делается, то нужно. Привыкли раздавать деньги и фонды друзьям, знакомым, приближенным, на право и на лево без контроля, без контроля обществом...
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15.11.2016, 12:47
фото пользователя Edvard Men
Edvard Men
Еще и журналистов хотят взять под полный контроль, что бы не было журналистских расследований.
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15.11.2016, 12:59
фото пользователя Edvard Men
Edvard Men
Все силовые структуры,  подчинены одной партии, вопреки конституции. Да здравствует Ким Чен Ын!!!
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15.11.2016, 13:03
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