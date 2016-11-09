​Более 24 млрд тенге выделено Актюбинской области из Нацфонда

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​Более 24 млрд тенге выделено Актюбинской области из Нацфонда

Выделенные средства потратят на реализацию государственных программ "Нұрлы жол", "ДКЗ - 2020" и других, рассказали в пресс-службе областного акимата.

Руководитель управления финансов Актюбинской области Алтын Давлетова сообщила, что из Национального фонда в 2016 году региону выделено более 24 млрд тенге.

- По программе "Нұрлы жол" на реализацию 65 проектов выделено 18 млрд тенге, в том числе запланировано строительство 10 объектов образования. Средние школы на 1200 мест в мкр. "Нур-Актобе", на 600 мест в п. Заречный-3, на 320 мест в п. Кирпичный, детский сад на 320 мест в с. Каргалинское уже введены в эксплуатацию, 5 объектов: школы на 600 мест в г. Кандыагаш Мугалжарского района, на 320 мест в ж/м "Батыс-2", на 320 мест в селе им. Нокина, на 600 мест в п. Сазда, на 600 мест в ж/м "Батыс-2" будут завершены в 2017 г. Также ведется строительство детского сада на 320 мест в мкр. Батыс.

8,6 млрд тенге выделено на реализацию 39 проектов по развитию и обустройству инженерно-коммуникационной инфраструктуры, еще почти 4 млрд тенге выделено на 13 проектов по реконструкции и строительству систем тепло-, водоснабжения и водоотведения.

По программе "Дорожная карта бизнеса-2020" выделено 6 178,4 млн. тг. На эти средства строится общежитие для трудовой молодежи, ведется ремонт 112 социальных объектов.

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Все комментарии (2):
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фото пользователя Vendetta
Vendetta
Кто помнит программу: 100 школ 100 больниц ... и что из этого вышло ...
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09.11.2016, 12:17
фото пользователя Vendetta
Vendetta
по программе ЦОН - правильнее будет Ж/М Каргалинский, а не Нур-Сити. Достала эта *У*изация.
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09.11.2016, 12:22
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