В Актюбинской области подготовили запас овощей и продуктов на зиму

В Актобе приступили к закладке нового урожая в овощехранилища. В этом году в стабилизационном фонде будет храниться почти 7 тысяч тонн овощей и продуктов первой необходимости.

В настоящее время в стабилизационный фонд области заложено 1000 тонн картофеля, 136 тонн моркови, 68 тонн капусты, 200 тонн лука, 10 тонн свеклы.

"Стабфонд создается для сглаживания сезонных колебаний цен на социально значимые продукты. Также принято решение о дополнительном закупе 272 тонн сахара, 200 тонн растительного масла, 204 тонн риса, 200 тонн муки 1 сорта", - сообщили в пресс-службе областного акимата.

Продукция фонда будет реализовываться на коммунальном рынке "Табыс", 10 мини-рынках, 2 социальных магазинах, а также в районах области.

Также, в районах области заложено почти 4 тысячи тонн продукции.