Стало известно какую зарплату получают игроки ФК "Актобе"

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Стало известно какую зарплату получают игроки ФК "Актобе"

Футбольный клуб "Актобе" опубликовал на официальном сайте клуба зарплатную ведомость всей команды за 2016 год.

Самым высокооплачиваемым футболистом в составе "Актобе" оказался Алексей Щеткин, его ежемесячный доход составлял девять миллионов тенге. Шесть миллионов получал экс-капитан "Актобе" Самат Смаков. В настоящее время оба футболиста выступают за другие клубы.

Из легионеров в составе актюбинского клуба больше всех получал Никита Бочаров - его ежемесячный доход составлял 2,5 миллиона тенге. При этом зарплата наставника "Актобе" Юрия Уткульбаева составляла 3,5 миллиона тенге.

"В рамках политики открытости ФК "Актобе" сообщает, что за 2016 год по контрактам, заключенным с футболистами, ФК "Актобе" не выплатил ни одного тиына агентских, трансферных и подъемных выплат. Все контракты заключены в тенге, что отменяет курсовую разницу при обвале национальной валюты. Как минимум у девяти команд КПЛ зарплатные ведомости значительно выше ФК "Актобе"", - говорится в сообщении клуба.

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