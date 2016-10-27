В Казахстане госслужащих лишат 13 зарплаты

Как такового понятия «13-й зарплаты» в законе нет. Решения о премировании сотрудников на праздники принимаются непосредственно руководителем госоргана.

С 2017 года премии государственным служащим будут выплачиваться по результатам их оценки деятельности. Об этом сообщил и.о. директора департамента госслужбы Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Жаркын Тлеукенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как такового понятия «13-й зарплаты» нет. Есть понятие на сегодня «надбавки и премии». В пятом и шестом шаге Плана нации заложена оплата труда по результатам. Это предполагает, что бонусы, те же самые премии будут выплачиваться по результатам оценки деятельности госслужащих», - сказал Тлеукенов, отвечая на вопросы журналистов в ходе брифинга в Астане .

Он пояснил, что сегодня система оценки уже внедрена в государственной службе.

«Эта оценка предусматривает составление индивидуального годового плана, в котором отражаются все характеристики и показатели, которые госслужащий должен выполнить в течение года. Начиная со следующего года, по конкретным результатам каждого государственного служащего будет выплачиваться бонус», - пояснил Тлеукенов.

«Если сегодня премии выплачиваются по праздникам, есть квартальные премии, то когда мы увяжем систему оценки и систему выплату бонусов, как таковых праздничных бонусов уже не будет, они будут выплачиваться только конкретным служащим за результат. То есть будет абсолютно объективная открытая система, если отработал, то получил, а если не отработал, то довольствуйся заработной платой», - добавил он.

По его словам, планируется, что система заработает уже во второй половине 2017 года.

«Все будут зависеть от этапов проведения аттестации, но на сегодня мы нашу систему оценки деятельности государственных служащих готовим и совершенствуем, исходя из практики. И я думаю, что в следующем году две системы выплаты бонусов и оценки деятельности госслужащих мы взаимно увяжем», - пояснил Тлеукенов.

В свою очередь, заместитель директора департамента контроля в сфере государственной службы Максат Мусин также подтвердил, что в законе нет такой нормы, как «13-ая зарплата». На сегодня решения о премировании сотрудников на праздники принимаются непосредственно руководителем госоргана в случае экономии и излишков финансовых средств в организации.