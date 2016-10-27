В Казахстане госслужащих лишат 13 зарплаты

Автор:
В Казахстане госслужащих лишат 13 зарплаты

Как такового понятия «13-й зарплаты» в законе нет. Решения о премировании сотрудников на праздники принимаются непосредственно руководителем госоргана.

С 2017 года премии государственным служащим будут выплачиваться по результатам их оценки деятельности. Об этом сообщил и.о. директора департамента госслужбы Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Жаркын Тлеукенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как такового понятия «13-й зарплаты» нет. Есть понятие на сегодня «надбавки и премии». В пятом и шестом шаге Плана нации заложена оплата труда по результатам. Это предполагает, что бонусы, те же самые премии будут выплачиваться по результатам оценки деятельности госслужащих», - сказал Тлеукенов, отвечая на вопросы журналистов в ходе брифинга в Астане.

Он пояснил, что сегодня система оценки уже внедрена в государственной службе.

«Эта оценка предусматривает составление индивидуального годового плана, в котором отражаются все характеристики и показатели, которые госслужащий должен выполнить в течение года. Начиная со следующего года, по конкретным результатам каждого государственного служащего будет выплачиваться бонус», - пояснил Тлеукенов.

«Если сегодня премии выплачиваются по праздникам, есть квартальные премии, то когда мы увяжем систему оценки и систему выплату бонусов, как таковых праздничных бонусов уже не будет, они будут выплачиваться только конкретным служащим за результат. То есть будет абсолютно объективная открытая система, если отработал, то получил, а если не отработал, то довольствуйся заработной платой», - добавил он.

По его словам, планируется, что система заработает уже во второй половине 2017 года.

«Все будут зависеть от этапов проведения аттестации, но на сегодня мы нашу систему оценки деятельности государственных служащих готовим и совершенствуем, исходя из практики. И я думаю, что в следующем году две системы выплаты бонусов и оценки деятельности госслужащих мы взаимно увяжем», - пояснил Тлеукенов.

В свою очередь, заместитель директора департамента контроля в сфере государственной службы Максат Мусин также подтвердил, что в законе нет такой нормы, как «13-ая зарплата». На сегодня решения о премировании сотрудников на праздники принимаются непосредственно руководителем госоргана в случае экономии и излишков финансовых средств в организации.

«Сейчас нашим Агентством разрабатывается новая система мотивирования госслужащих, но она еще разрабатывается. И мы надеемся, что к середине 2017 года мы завершим ее разработку. И начнется ее внедрение. Вот тогда заработная плата госслужащих будет зависеть от результата их труда», - заявил Максат Мусин.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
26.10.2016, 12:50
  
2,3 миллиона казахстанцев нуждаются в жилье - МНЭ РК
24.10.2016, 10:24
  
Из 100 млрд тенге, вывезенных в офшоры, в Казахстан вернули только 30%
19.10.2016, 17:02
  
Запрещать госслужащим курить и пить чай на работе не будут 1
14.10.2016, 17:25
  
Госслужащим могут разрешить выпивать в общественных местах 20
14.10.2016, 12:53
  
В Казахстане посчитают время госслужащих, потраченное на перекур и чай 8
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
В агентстве по делам госслужбы рассказали о премиях чиновников к Новому году
Цены на жилье по новой госпрограмме будут ориентированы на уязвимые слои населения
2,3 миллиона казахстанцев нуждаются в жилье - МНЭ РК
В Актобе пройдет аукцион по продаже права аренды земельных участков
За неделю в Казахстане дизтопливо подорожало на 1,2% 2
Из 100 млрд тенге, вывезенных в офшоры, в Казахстан вернули только 30%
Почти 152 млрд тенге казахстанцы потратили на интернет за 9 месяцев 1
За поборы в школах учителей в РК будут увольнять
В Казахстане в два раза меньше стали покупать "легковушки"
Казахстанцам предложили сдать старые автомобили 4