Цены на жилье по новой госпрограмме будут ориентированы на уязвимые слои населения

Цены на жилье, строящееся по программе «Нурлы жер», будут варьироваться от 140 до 240 тысяч тенге за квадратный метр, сообщает primeminister.kz.

Говоря о ценах на жилье в Казахстане, председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МНЭ РК Мархабат Жайымбетов обратил внимание, что строящиеся по госпрограммам квартиры всегда отличаются адекватными ценами, ориентированными больше на социально уязвимые слои населения.

«Из тех, что «Байтерек» строит, там цены адекватные: по кредитному жилью в регионах – 140 тыс. тенге за квадратный метр, в Астане и Алматы – 180 тыс. тенге за квадратный метр, коммерческое жилье – от 240 тыс. и выше. Мы считаем, что цены по государственному строительству и дальше будут в этих пределах. По программе «Нұрлы жер» мы рассчитываем на такие же цены. Почти 80–90% стройматериалов производится в Казахстане, поэтому всплеска цен не должно быть. А в элитном жилье другая система», – сообщил Жайымбетов в ходе пресс-конференции в СЦК.

Стоит отметить, что сегодня был опубликован рейтинг всемирного банка Doing Business, где Казахстан по количеству разрешений на строительство занял 22-е место, поднявшись за неполный год на 70 пунктов (92-е место по итогам 2015 года).

В целом, Казахстан поднялся в рейтинге Doing Business на 6 позиций. В прошлом году наша страна занимала 41-е место, сейчас же поднялась до 35-го.