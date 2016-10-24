Из 100 млрд тенге, вывезенных в офшоры, в Казахстан вернули только 30%

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Из 100 млрд тенге, вывезенных в офшоры, в Казахстан вернули только 30%

В Генеральной прокуратуре Казахстана недовольны этим показателем и намерены вернуть в страну все вывезенные средства, передает Информбюро.

"Пока сроки давности привлечения к уголовной ответственности лиц, которые вывезли из страны эти средства и продолжают обвиняться в этих преступлениях, не истекли. Мы можем рассчитывать, что эти средства будут возвращены. Мы работаем сейчас со всеми странами мира очень активно. Мы примерно считаем, что за 10-15 лет, ещё раз говорю: это примерные цифры, около 100 млрд тенге (были вывезены из страны. – Авт.)", – сообщил заместитель генерального прокурора РК Андрей Кравченко в интервью журналистам.

В основном из Казахстана деньги вывозят в страны Северной Америки и Европы.

"Но мы, конечно же, имеем примеры, когда денежные средства выведены в офшоры", – уточнил он.

По словам замгенпрокурора, только 30% из названной суммы были взысканы и возвращены в Казахстан.

"Я вам хочу сказать, что 30% (вернули в Казахстан. – Авт.), мы располагаем таким процентом. Мы считаем, что это очень малый возврат и хотели бы видеть больше", – проинформировал Кравченко.

Помощник госсекретаря США по вопросам международной борьбы с наркотиками и соблюдению законности Уильям Браунфильд на семинаре в Астане отметил, что возврат активов – это важнейшая часть борьбы с отмыванием денег.

"Это один из важных вопросов, которые я буду обсуждать с генеральным прокурором. Казахстан предпринял важнейшие шаги по взаимодействию с международным сообществом по возвращению активов. Вы взаимодействуете с программой "StAR" – это программа всемирного банка и Управления по борьбе c наркотиками и преступностью ООН. Мы будем прилагать дальнейшие усилия, чтобы усилить эту борьбу", – сообщил он в интервью журналистам.

Он также отметил, что успех можно считать достигнутым только тогда, когда люди будут видеть, что активы возвращаются в страну.

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