Почти 400 тысяч гектаров сельхоз земель в Актюбинской области не используется

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Почти 400 тысяч гектаров сельхоз земель в Актюбинской области не используется

В суды с начала года направлено 16 исковых заявлений о возвращении неиспользуемых земель в государственную собственность.

"С января по сентябрь 2016 года в регионе выявлено 378,7 тыс. га. неиспользуемых либо используемых с нарушением законодательства земель сельскохозяйственного назначения. В результате проверки 216 правонарушителей получили предписания об устранении выявленных нарушений и вводе земель в сельскохозяйственный оборот в течение 1 года", - рассказали в пресс-службе акима области.

Кроме того, в суды с начала года направлено 16 исковых заявлений о возвращении неиспользуемых земель в государственную собственность.

"9 исков полностью удовлетворены, 5 - остаются на рассмотрении. Всего за отчётный период в госсобственность возвращено 36 земельных участков сельскохозяйственного назначения площадью 21,1 тыс. га", - сообщил руководитель управления по контролю за использованием и охраной земель Актюбинской области Абдухат Мырзалин.

Также, на совещании в акимате рассмотрели вопросы развития рыбного хозяйства.

Власти региона планируют развивать рыбные хозяйства и увеличить количество рыбы в области в 2,5 раза до 2020 года. Для этого 10 водоемов закрепили под озерно-товарное рыбное хозяйство (ОТРХ): по 3 в Алгинском, Хобдинском, Мартукском, 1 - в Мугалжарском районах. В последующие годы планируется организация 10 садковых рыбоводных хозяйств (СРХ).

Как отметил руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области Нуржан Аккул, если в природных водоемах рыбопродуктивность составляет около 20 кг/га, то в ОТРХ и СРХ она может достигать 500 и более кг/га.

"Рыба - это дополнительный источник дохода, особенно для обеспеченных водными ресурсами районов, как Иргизский или Каргалинский. Необходимо использовать имеющиеся ресурсы с максимальной эффективностью", - отметил Бердыбек Сапарбаев.

Всего на территории области числится 74 пригодных для ведения рыбного хозяйства водоемов. 50 из них в настоящее время закреплены за природопользователями, работа по закреплению оставшихся водоемов продолжается.

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