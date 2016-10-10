​Курс тенге начал слабеть

По итогам утренних торгов на KASE курс нацвалюты составил 331,97 тенге за доллар, а 7 октября 2016 года дневные торги завершились по цене в 331,31 тенге.

Первая сделка утренних торгов 10 октября прошла по цене в 331,7 тенге. Это и стало минимальной стоимостью. Максимальная цена достигла 332,3 тенге. Объем торгов достиг 36,1 миллиона долларов. Цена на нефть марки Brent по состоянию на 10.52 по времени Астаны составила 51.52 доллара за баррель.