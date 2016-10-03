Цены на продовольствие в Казахстане выросли на 4,9% с начала года

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Инфляция в Казахстане за январь-сентябрь составила 5,6%.

Цены на продовольственные товары за девять месяцев 2016 года увеличились на 4,9%, непродовольственные – на 6,8%, платные услуги – на 5,3%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства национальной экономики РК.

С начала текущего года повышение цен отмечено: крупы — на 32,5%, чай – на 25,8%, сахар – на 22,4%, хлеб – на 16,1%, овощи переработанные и консервированные – на 13%, кондитерские изделия – на 11,9%, масло подсолнечное – на 11,8%, прохладительные напитки – на 10,8%, макаронные изделия – на 10,2%, фруктовые и овощные соки – на 9,3%, мясо птицы – на 8,7%, сухофрукты и орехи – на 8,3%, булочные и мучные изделия – на 7,9%. Снижение цен зафиксировано: овощи свежие — на 27,8%, яйца – на 8%, молоко сырое – на 7,9%.

Прирост цен на фармацевтическую продукцию составил 14,4%, канцелярские товары и чертежные принадлежности – 12,1%, товары личного пользования – 9,3%, бытовые приборы – 9,2%, моющие и чистящие средства – 8,9%, стеклянные и керамические изделия – 8,3%, текстильные изделия – 7,2%, автомобили – 7,1%, одежду и обувь – 6,5%. Дизельное топливо подорожало на 27,3%, сжиженный газ в баллонах – на 17,5%.

Уровень цен на услуги здравоохранения вырос на 8%, образование – на 6,1%, в области отдыха, развлечений и культуры – на 5%, ресторанов и гостиниц – на 4,8%, парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 2,9%. Оплата за проезд железнодорожным пассажирским транспортом на большие расстояния увеличилась на 12,5%, воздушным транспортом на – 11,8%, автобусом внутригородского сообщения – на 8,4%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на канализацию повысились на 25,2%, холодную воду – на 12,4%, вывоз мусора – на 11%, газ, транспортируемый по распределительным сетям – на 7,4%, отопление центральное – на 7,3%, электроэнергию – на 6,3%, горячую воду – на 5,1%.