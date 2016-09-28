Казахстан будет падать, а его соседи расти - прогноз Азиатского банка развития

Агентство Bloomberg опубликовало отчет АБР: среди стран Центральной Азии падение ВВП ждет только Казахстан и Азербайджан, передает 365info.kz.

Азиатский банк развития (АБР) в обзоре Asian Development Outlook 2016 Update ухудшил прогноз роста экономики Казахстана c 0,7 до 0,1%.

Обновленный отчет АБР «Asian Development Outlook 2016 Update» опубликовал Bloomberg. Согласно документу, Казахстан и Азербайджан ждет снижение темпов роста ВВП на 0,6 и 1,5 п.п. соответственно. В остальных странах региона ожидается стабильный рост.

Таблица годовых прогнозов роста ВВП в развивающихся странах Азии до 2017 года от АБР.

Эффект от девальвации

Такой прогноз АБР эксперты объясняют падением мировых цен на нефть и прошлогодней девальвацией.

- Весь мир аналитиков прогнозирует долгий период низких цен на нефть. А Казахстан и Азербайджан больше других стран региона зависят от экспорта энергоресурсов - говорит Арман Байганов, экономист «Astana Best Consulting Group». - Вторая причина - это девальвация национальных валют. И Казахстан, и Азербайджан провели девальвацию, это все влияет на экономику как отложенный эффект.

- Таджикистану и Узбекистану АБР не изменил прогноз по ВВП, там стабильный рост причем очень неплохой: 4% в Таджикистане и 7,3% в Узбекистане. Почему они могут расти без нефти, а мы нет?

- Это бедные страны, им уже некуда падать - только рост. Кроме того, у них молодое население,

соответственно больше трудовых ресурсов и меньше нагрузки на соцпрограммы, то есть не так много денег уходит на пенсионеров. Чем старее нация, тем меньше перспектив роста. К примеру, Япония, Европа, США - там меньше рост ВВП.

- У нас нация вроде тоже не старая.

- В сравнении с другими среднеазиатскими странами мы старые, по мировым меркам - средние, но процесс идет к старению. Кроме того, у нас высокая закредитованность компаний и населения, это будет влиять на рост ВВП (расходы на обслуживание). К примеру, в Узбекистане не настолько высокая закредитованость, как в Казахстане.