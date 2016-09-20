​В Актюбинской области подешевела недвижимость

Автор:
​В Актюбинской области подешевела недвижимость

В Актюбинской области цена за 1 кв. м. составила 152.5 тыс. тенге, что на 60,5% меньше показателя по стране.

В июле 2016 года зафиксировано падение цен по отношению к предыдущему месяцу на первичное жилье (на 0.2%) и вторичное (на 0,5%). Об этом сообщили специалисты ranking.kz.

Как говорится в отчете, квадратный метр по РК в июле стоил 252,2 тыс. тг в новостройках и 191,3 тыс. тг на вторичном рынке. Разница цен на первичном и вторичном рынках недвижимости составила 24%.

Среди регионов самые дорогие новостройки в августе зафиксированы в промышленном ВКО (361,6 тыс. тг/кв.м, что на 143,4% больше среднего показателя по стране), столице РК (341,7 тыс. тг/кв.м). На третьем месте в сегменте нового жилья - Атырауская область, где стоимость составила 322,6 тыс.тг/кв.м (на 127,9% выше аналога по стране).

Кроме того, по отношению к августу прошлого года самые высокие темпы роста цен на новое жилье продемонстрировала столица (+18,4%) и Павлодарская область (+17,2%). В Жамбылской, Кызылординской, Карагандинской и Алматинской областях стоимость новостроек осталась неизменной. В ЮКО, СКО, ЗКО, Актюбинской и Акмолинской областях жилье подешевело.

Количество сделок купли-продажи в сегменте квартир в многоквартирных домах в июле упало на 11%, составив 9 826 единиц по отношению к предыдущему месяцу. Вместе с тем уменьшились (на 8% по сравнению с июнем 2016) продажи индивидуальных домов (5 630 единиц). Традиционно на долю купли-продажи квартир приходится примерно вдвое больше сделок, чем на дома.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
13.09.2016, 10:47
  
Самый дорогой чайник в мире оценили в 3 миллиона долларов
09.09.2016, 16:31
  
Подорожание газа в СКО объяснили отпускной ценой Актюбинского ГНПЗ 5
09.09.2016, 16:22
  
Самые дорогие цены на учебники в Актобе и Астане 2
08.08.2016, 14:43
  
Дизтопливо в Актобе подорожало до 110 тенге 6
04.08.2016, 20:58
  
Цены на дизтопливо в Казахстане не будут регулировать с 7 августа 11
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Почему повышаются цены на продукты объяснили в правительстве РК
Кредиты на 500 млн долларов возьмет Казахстан у международных банков
До выхода из оборота старых банкнот осталось две недели 3
Прием к врачу в среднем по Казахстану подорожал на 20% 1
Депутаты недовольны размером минимальной зарплаты 7
Казахстанцы смогут отслеживать транспортировку мясной продукции онлайн
​Более 23 тысяч казахстанцев получают спецпособия
Реальные доходы казахстанцев снизились на 10 процентов 5
Дефицит сжиженного газа пытаются не допустить в Казахстане 4
"Мы даже не платим подрядчикам за вывоз снега, а тут тратим бюджетные деньги" 4