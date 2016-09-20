Почему повышаются цены на продукты объяснили в правительстве РК

Названы причины повышения цен на социально значимые товары.

Министр национальной экономики Куандык Бишимбаев на заседании правительства заявил, что в рамках антикризисного плана было поручено не допустить спекулятивного роста цен на социально значимые продовольственные товары. Об этом сообщается на сайте премьер-министра РК.

Социально значимые продовольственные товары - это 33 вида товаров первой необходимости (макаронные изделия, крупы, овощи, мясомолочная продукция, яйца и соль). Все они учитываются при расчете инфляции.

Министр назвал причины, которые повлияли на повышение цен на социально значимые товары.

"Изменение ценовой конъюнктуры на мировых рынках и ослабление национальной валюты повлияло на товары, зависящие от импортных поставок. Повышение тарифов на услуги естественных монополий, рост цен на ГСМ повлияли на удорожание продовольственных товаров. Влияние сезонных колебаний. Ежегодно происходит скачок цен на отдельные виды товаров из-за снижения их запасов на складах. Это в первую очередь овощи: картофель, морковь, репчатый лук, белокочанная капуста, столовая свекла. Пик цен обычно приходится с мая по август", - заявил Бишимбаев.

"Влияние экспортных поставок. С учетом функционирования Евразийского экономического союза и прозрачности таможенных границ, в частности с Россией и Кыргызстаном, в случае повышения цен на приграничных рынках происходит отток товаров и рост цен на внутреннем рынке.

На сегодняшний день вышеперечисленные факторы уже оказали свое влияние на рост цен, и мы ожидаем, что до конца года существенного роста не предвидится", - добавил он.

Бишимбаев подчеркнул, что одним из рыночных инструментов регулирования цен на социально значимые товары в регионах являются стабилизационные фонды, потенциал которых не задействован на должном уровне.

"Одним из нерыночных факторов влияния на рост цен является недобросовестное поведение субъектов рынка. Антимонопольным органом с начала года начато 27 расследований, из них завершено 12 (без нарушений - семь, с нарушением - пять), в работе - 15 расследований. Проводятся десять расследований на рынке реализации сахара по факту резкого удорожания и дефицита товара в июле 2016 года", - сказал министр.

Также, он озвучил предложенные министерством меры законодательного и долгосрочного характера:

"Доработать на законодательном уровне инструменты пороговых и предельно допустимых цен. Предлагаем внести изменения в нормативные правовые акты по фиксированию торговых надбавок максимально на уровне 20-25 процентов в период острого спекулятивного роста цен. Расширить прямой доступ отечественных производителей к прилавкам на рынках и базарах. Условно говоря, акиматы не могут влиять на рынки. Там происходит монополизация крупными оптовиками. Кроме того, в законе не предусмотрен механизм влияния. Считаем целесообразным законодательно установить доступ отечественным производителям к 25-30 процентам площади торговых мест. Установить рекомендуемые цены на социально значимые продовольственные товары на всех торговых рынках".

"В среднесрочной перспективе предлагается принять меры по увеличению производства импортозависимых товаров: сыр, творог, сахар, мясо кур, овсяная и гречневая крупы.

Продолжить работу, начатую в предыдущих годах, по открытию "социальных" магазинов, торговых точек, реализующих продовольственные товары, и проведению сельскохозяйственных ярмарок", - добавил Бишимбаев.