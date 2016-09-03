Прожиточный минимум составил 23 588 тенге в Казахстане

По сравнению с предыдущим месяцем прожиточный минимум увеличился на 6,6%, с августом 2015 г. – на 13,8%.
Величина прожиточного минимума в августе 2016 года составила 23 588 тенге, сообщает пресс-служба МНЭ РК.
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в августе 2016г. по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 6,6%, с августом 2015г. – на 13,8%.
В ее структуре доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 18,6%, фруктов и овощей – 15,8%, молочных, масложировых изделий и яиц – 15%, хлебопродуктов и крупяных изделий – 8%, сахара, чая и специй – 2,6%.
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