Прожиточный минимум составил 23 588 тенге в Казахстане

По сравнению с предыдущим месяцем прожиточный минимум увеличился на 6,6%, с августом 2015 г. – на 13,8%.

Величина прожиточного минимума в августе 2016 года составила 23 588 тенге, сообщает пресс-служба МНЭ РК.

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в августе 2016г. по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 6,6%, с августом 2015г. – на 13,8%.

В ее структуре доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 18,6%, фруктов и овощей – 15,8%, молочных, масложировых изделий и яиц – 15%, хлебопродуктов и крупяных изделий – 8%, сахара, чая и специй – 2,6%.