Инфляция в Казахстане составила 5,4%

С начала года отмечено повышение цен на многие виды товаров.

Цены на продовольственные товары за восемь месяцев текущего года увеличились на 5,2%, непродовольственные – на 6,1%, платные услуги – на 4,9%, сообщает Комитет по статистике МНЭ РК.

С начала года повышение цен отмечено на крупы на 31,3%, сахар – на 30,2%, чай – на 22,9%, картофель – на 19,8%, хлеб – на 15,9%, овощи переработанные и консервированные – на 12,1%, кондитерские изделия – на 10,7%, прохладительные напитки – на 10,2%, макаронные изделия – на 9,8%, масло подсолнечное – на 9,3%, фруктовые и овощные соки – на 9,1%, сухофрукты и орехи – на 8,6%, мясо птицы – на 7,7%, булочные и мучные изделия – на 7,1%. Снижение цен зафиксировано на овощи свежие на 20,6%, яйца – на 13%, молоко сырое – на 8,2%.

Прирост цен на фармацевтическую продукцию составил 13,9%, ранец, рюкзак ученический – 13,3%, канцелярские товары и чертежные принадлежности – 11,1%, товары личного пользования – 9%, бытовые приборы – 8,8%, моющие и чистящие средства – 8,3%, стеклянные и керамические изделия – 7,7%, автомобили – 6,8%, текстильные изделия – 6,6%, одежду и обувь – 5,7%. Дизельное топливо подорожало на 15,9%, сжиженный газ в баллонах – на 13,4%.

Уровень цен на услуги здравоохранения вырос на 7,8%, детских дошкольных учреждений – на 7,6%, ресторанов и гостиниц – на 4,7%, в области отдыха, развлечений и культуры – на 4,1%, парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 2,5%. Оплата за проезд воздушным пассажирским транспортом увеличилась на 30,6%, железнодорожным транспортом на большие расстояния – на 15%, автобусом внутригородского сообщения – на 8,4%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на канализацию повысились на 25,3%, холодную воду – на 12,4%, вывоз мусора – на 11%, газ, транспортируемый по распределительным сетям – на 9,2%, отопление центральное – на 7,3%, электроэнергию – на 4,8%, горячую воду – на 4,4%.