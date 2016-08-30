Домостроительный комбинат, не имеющий аналогов в Казахстане, сдан в Актюбинской области

Мощность завода составляет 50 тыс. м2 жилья в год, что ежегодно позволит строить 10 двухподъездных девятиэтажных жилых домов.
Компания ТОО «Үйқұрылыс комбинаты», построившая данный объект, принимает активное участие в реализации госпрограмм по обеспечению доступным жильем населения
Директор ТОО Даулет Алиев рассказал акиму области
- В этом году мы празднуем знаковое для нашей страны событие - 25-летие Независимости Казахстана. За эти годы наше государство вошло в число 50 самых развитых стран мира и стало лидером среди стран
Стоит отметить, что проект был реализован в рамках ГЧП совместно с СПК «Актобе», ему была оказана всесторонняя господдержка: субсидирована процентная ставка на сумму кредита 1,4 млрд.тг., подведена недостающая инфраструктура на более чем 130 млн.тг.
Мощность завода составляет 50 тыс.м2 жилья в год, что ежегодно позволит строить 10 двухподъездных девятиэтажных жилых домов.
В целом, запуск ДСК позволит обеспечить доступность жилья в регионе, а выпускаемая продукция будет отвечать мировым стандартам качества. В производстве будет использовано оборудование немецкой компании Weckenmann.
Одним из основных конкурентных преимуществ использования выпускаемой продукции станет скорость возведения объектов и позволит сократить строительство с 1,5 - 2 лет до 1 года, а снизить себестоимость до 30% и повысить качество строительства.
На новом предприятии создано более 100 новых рабочих мест.
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