Домостроительный комбинат, не имеющий аналогов в Казахстане, сдан в Актюбинской области

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Домостроительный комбинат, не имеющий аналогов в Казахстане, сдан в Актюбинской области

Мощность завода составляет 50 тыс. м2 жилья в год, что ежегодно позволит строить 10 двухподъездных девятиэтажных жилых домов.

Компания ТОО «Үйқұрылыс комбинаты», построившая данный объект, принимает активное участие в реализации госпрограмм по обеспечению доступным жильем населения Актобе, сообщает пресс-служба акима области.

Директор ТОО Даулет Алиев рассказал акиму области Бердыбеку Сапарбаеву, что новый домостроительный комбинат позволит возводить жилье со 100% казахстанским содержанием.

- В этом году мы празднуем знаковое для нашей страны событие - 25-летие Независимости Казахстана. За эти годы наше государство вошло в число 50 самых развитых стран мира и стало лидером среди стран СНГ. Домостроительный комбинат, который мы сегодня сдаем в эксплуатацию, был построен в рамках госпрограммы индустриально-инновационного развития РК, - отметил Бердыбек Сапарбаев.

Стоит отметить, что проект был реализован в рамках ГЧП совместно с СПК «Актобе», ему была оказана всесторонняя господдержка: субсидирована процентная ставка на сумму кредита 1,4 млрд.тг., подведена недостающая инфраструктура на более чем 130 млн.тг.

Мощность завода составляет 50 тыс.м2 жилья в год, что ежегодно позволит строить 10 двухподъездных девятиэтажных жилых домов.

В целом, запуск ДСК позволит обеспечить доступность жилья в регионе, а выпускаемая продукция будет отвечать мировым стандартам качества. В производстве будет использовано оборудование немецкой компании Weckenmann.

Домостроительный комбинат планирует выпускать: наружные и внутренние стеновые панели, плиты перекрытия, лестничные ступени и другую продукцию, которая будет полностью использоваться в рамках реализации программы «Развитие регионов до 2020 года», в перспективе возможен выход на внешний рынок.

Одним из основных конкурентных преимуществ использования выпускаемой продукции станет скорость возведения объектов и позволит сократить строительство с 1,5 - 2 лет до 1 года, а снизить себестоимость до 30% и повысить качество строительства.

На новом предприятии создано более 100 новых рабочих мест.

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