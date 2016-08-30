5 тыс тонн консервов в год планируют производить в Актобе

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5 тыс тонн консервов в год планируют производить в Актобе

Продукция будет реализовываться как на местном рынке, так и экспортироваться в ближнее зарубежье.

Ко Дню Конституции в регионе приурочено открытие ряда новых производственных и социальных объектов. В запуске нового производства консервной продукции принял участие аким области Бердыбек Сапарбаев, сообщает пресс-служба акима области.

Сельский потребительский комбинат «Айбек» был создан в 2007 году на базе десяти крестьянских хозяйств Алгинского района. Имеет свои базы с земельными участками, убойным цехом производительностью до 8 тонн мяса в смену.

Генеральный директор Самат Калдыгулов рассказал, что общая стоимость проекта составляет 550 млн. тенге. Проектная мощность составляет 1500 тонн колбасных изделий в год, 4680 тонн консервных изделий, 300 тонн полуфабрикатов. В результате реализации проекта создано 60 рабочих мест.

- В целях выполнения поручения Главы государства по обеспечению продовольственной безопасности, в нашей области принимаются меры по поддержке субъектов предпринимательства, оказания содействия товаропроизводителям. В результате в области открываются новые производства, которые позволят снизить импорт, обеспечить актюбинцев собственной высококачественной продукцией, - отметил аким области.

Открытие цеха будет обеспечивать потребности региона в консервах и способствовать насыщению рынка продукцией казахстанского содержания, а также позволит решить вопрос переработки вАктюбинской области.слова акима

Бердыбек Сапарбаев осмотрел новое производство. Консервный цех будет выпускать порядка 5 тысяч банок различных консервов в смену: тушеную говядину, конину, баранину, каши и другую продукцию.

В планах предприятия также открытие колбасного цеха, в перспективе планируется наладить производство копченого мяса.

Продукция будет реализовываться как на местном рынке, так и экспортироваться в ближнее зарубежье.

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