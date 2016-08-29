Рельсосварочное предприятие построят ​в Актюбинской области

Стоимость реализации проекта 3 млрд тенге.
Бердыбек Сапарбаев поучаствовал в закладке капсулы на месте строительства нового рельсосварочного предприятия в Актюбинской области. Предприятие построят на станции Кызгалдакты.
Реализация проекта осуществляется при поддержке акимата Актюбинской области на основе меморандума о сотрудничестве.
Генеральный директор ТОО "Теміржол жөндеу" Искандир Карсыбеков проинформировал акима области о завершении подготовительных работ.
"Разработано ТЭО проекта, заключен договор на разработку ПСД, проведены инженерно-геодезические, инженерно-геологические работы. Особенностью данного проекта является строительство рельсосварочного предприятия в непосредственной близости к рельсобалочному заводу, что сократит промежуточные логистические стадии, минимизирует все виды потерь, а современный и оптимальный подход к техническим решениям увеличит эффективность производства", - рассказал Карсыбеков.
Проект будет реализован в течение двух лет. Оборудование на новое инновационное предприятие поставит компания Aigre Technology Co. in Chengdu, а производственная мощность его составит не менее 500 км в год.
Глава региона поздравил участников важного для региона мероприятия.
"Сегодня мы закладываем капсулу в строительство нового рельсосварочного предприятия ТОО "Теміржол жөндеу". Реализация проекта обеспечит сварку рельсов произведенных Актюбинским рельсобалочным заводом длиной 120 метров в бесстыковые длинномерные плети и полностью удовлетворит потребность путевого хозяйства АО"НК "ҚТЖ". Со своей стороны мы всячески поддержим реализацию данного проекта, - отметил аким области и заложил капсулу размером 25х10 см с логотипами акимата области, "Қамқор Менеджмент" и "Теміржол жөндеу".
На предприятии будет создано 50 рабочих мест.
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