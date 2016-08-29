Более 240 миллионов долларов выделит АБР на ремонт дорог в Казахстане

"Улучшенное сообщение и более высокая мобильность будут играть стимулирующую роль в обеспечении устойчивого социально-экономического развития страны, откроют новые возможности для торговли и инвестиций, а также окажут поддержку в повышении уровня жизни населения", - сказал Женг Ву, старший специалист по транспорту Департамента Центральной и Западной Азии АБР.

В рамках проекта будет восстановлено около 299 километров разрушенного участка дороги Актобе-Макат в западной части страны и внедрена современная транспортная информационная система для повышения безопасности дорожного движения и эффективности логистики.

"Благодаря проекту будут установлены транспортные связи между Астаной и Актобе и крупным нефтедобывающим и богатым минеральными ресурсами городом Атырау, а также единственным международным морским торговым портом страны Актау. Дорога является частью Транс-Каспийского транзитного коридора Баку-Астрахань-Атырау-Актобе-Актау-граница Туркменистана, который соединяет Казахстан с Азербайджаном и Европой на Западе, с Российской Федерацией на севере, а также с Туркменистаном на юге. Он также соединяет Коридор 1b Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) в Актобе и Коридор 6а в Макате, обеспечивая дальнейший доступ к Китайской Народной Республике и Юго-Восточной Азии", - говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что миссия АБР, головной офис которого находится в Маниле, - снижение уровня бедности в Азиатско-Тихоокеанском регионе посредством инклюзивного экономического и экологически устойчивого роста, а также региональной интеграции.

АБР был основан в 1966 году, акционерами банка являются 67 стран. В 2015 году размер помощи АБР составил 27,2 миллиарда долларов, включая 10,7 миллиарда долларов софинансирования.