Перчатки Головкина продали за 8 млн тенге на благотворительном аукционе

Боксерские перчатки чемпиона мира среди профессионалов по версиям четырех из пяти профессиональных боксерских организаций Геннадия Головкина ушли за восемь миллионов тенге с благотворительного аукциона в Боровом, сообщает zakon.kz со ссылкой на Новости-Казахстан.

Данный аукцион проходил в рамках Четвертого благотворительного велопробега "CHARITY TOUR DE BURABAY 2016". На аукционе были выставлены лоты от Благотворительного фонда Булата Утемуратова "Асыл Мирас", Федерации тенниса Казахстана, а также от известных спортсменов, казахстанских и международных компаний.

"Так, одним из самых популярных лотов, за которые боролись несколько участников, стали перчатки казахстанского боксера, чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина. Перчатки любимца всего Казахстана ушли с аукциона за 8 миллионов тенге", — говорится в сообщении.

Согласно пресс-релизу, команда "ASTANA PRO TEAM" представила сразу три лота: тренировочный олимпийский велосипед Фабио Ару, победное джерси Винченцо Нибали с Джиро д’Италия, трехдневная поездка на финальную часть велогонки Вуэльта-2016 в Испании. Так, победная форма Нибали была продана за 1 миллион 450 тысяч тенге, в такую же стоимость оценили участники благотворительного аукциона именную футболку с автографом Олимпийского чемпиона Казахстана на дистанции 200 м брассом Дмитрия Баландина.

Еще один дорогостоящий лот – перчатки Олимпийского чемпиона по боксу 2012 г, двукратного чемпиона Серика Сапиева. Перчатки были проданы за 1 миллион 950 тысяч. Сапиев лично их вручил счастливому покупателю.

"Самым дорогим лотом стали рисунки детей с особенностями в развитии. Три рисунка были проданы за 11 миллионов тенге", — отмечается в пресс-релизе.

По данным организаторов, всего по итогам аукциона было собрано 49 миллионов 850 тысяч тенге, а с учетом средств, полученных от продаж на Благотворительной ярмарке, корпоративных и индивидуальных взносов, сумма достигла 100 миллионов тенге