﻿﻿ Сократить рабочую неделю на 5 часов предложили некурящим россиянам

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов обратился к министру труда и соцзащиты Максиму Топилину с просьбой рассмотреть возможность сокращения рабочей недели для некурящих граждан с 40 до 35 часов. Об этом сообщает ТАСС.

Власов напомнил, что экономические потери России из-за курения составляют около трех процентов ВВП. Он полагает, что нужно стимулировать отказ граждан от курения.

- В данном случае можно позаимствовать опыт развития трудового законодательства стран Европы, идущих по пути предоставления больших социальных гарантий и уменьшения рабочего времени, - указал Власов.

Он считает, что такая мера положительно скажется и на экономике страны, и на здоровье населения.