﻿ Грузовик буквально разорвал вагон поезда

В результате происшествия пострадало по меньшей мере восемь человек. Информация о погибших уточняется.

В Ханты-Мансийском автономном округе пассажирский поезд Нижневартовск - Адлер столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде. В результате ЧП один из вагонов буквально разорвало на две части, сообщает Life.ru.

По разным данным, в результате ЧП пострадало от восьми до десяти человек. Информация о погибших на данный момент не подтверждена.

Ранее также сообщалось, что в момент происшествия в поезде находился 261 человек.