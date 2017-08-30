﻿ В Киеве похищена журналистка Первого канала

В Киеве похищена журналистка Первого канала

Автор:
В Киеве похищена журналистка Первого канала

В Киеве похищена журналистка Первого канала Анна Курбатова. Ее увезли в неизвестном направлении.

Ранее специальному корреспонденту 29-летней уроженке Ставрополя неоднократно поступали угрозы из-за освещения событий, которые происходят на Украине, передает vesti.ru.

Несколько дней назад ее имя внесли в раздел "Чистилище" запрещенного в России сайта "Миротворец", сообщает телеканал "Россия 24". Анну обвинили в подаче "тенденциозного сюжета" о военном параде ко Дню независимости Украины. Также ей приписывают "манипулирование общественно значимой информацией" и участие в "антиукраинской пропаганде".

В 2016 году Анна Курбатова стала лауреатом премии Всероссийского медиафорума ОНФ "Правда и справедливость".

Ранее Киев выдворил двух журналистов Антонио Хосе Памплиега Родригеса и Мануэля Анхеля Састре. Они лишь недавно были освобождены из 10 месячного плена у террористов в Сирии. С Украины их после 20-часового допроса в Службе безопасности депортировали за неугодные статьи о киевском режиме. СБУ невзлюбило испанцев еще в 2014 году, когда они после командировки в Донбасс обвинили киевских силовиков в обстрелах мирных жителей.

30 августа в Донбассе со стороны украинских позиций была обстреляна съемочная группа телеканала "Россия 24", которая готовила репортаж о нарушениях школьного перемирия.

Теги: , ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
30.08.2017, 09:29
  
Назван максимальный размер пенсии, которую получают в Украине
16.08.2017, 22:21
  
Похитил бывшую супругу, чтобы помириться с ней 2
16.08.2017, 09:13
  
Казахстанского «вора в законе» выдворили из Украины
07.08.2017, 10:35
  
Саакашвили намерен легально вернуться в Украину
02.08.2017, 11:48
  
Украина готовит иск к России из-за строительства Крымского моста
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
В Москве нашли мумифицированное тело мужчины
Известный миллионер устроил стрельбу в московском отеле
​Ожидающая казни россиянка написала прощальное письмо 1
Назван максимальный размер пенсии, которую получают в Украине
​Меркель рассказала когда отменят санкции против России 1
Шурыгина выходит замуж 2
В России хотят повысить цены на водку до 300 рублей 2
В Кыргызстане сменился премьер-министр
В Красноярском крае микроавтобус упал в реку
Вранье - Кобзон о маленькой пенсии Пугачевой 1