﻿ ​Что Владимир Путин считает главным в своей работе

​Что Владимир Путин считает главным в своей работе

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​Что Владимир Путин считает главным в своей работе

Об этом президент России рассказал на встрече с участниками молодежного образовательного форума "Таврида" в Крыму.

Президент России Владимир Путин считает самым главным в своей работе порядочность и любовь к тем, ради кого он трудится, передает ТАСС.

"Самое главное - порядочность в моем оркестре и любовь к тем, ради кого ты работаешь, и к тому, что ты делаешь", - заявил он на встрече с участниками молодежного образовательного форума "Таврида".

"Без этого невозможно добиваться никакого успеха, просто никакого", - добавил президент.

Так глава государства ответил на вопрос руководителя симфонического оркестра о том, что Путин считает самым главным в руководстве страной. Автор вопроса сравнил страну с оркестром, а президента - с руководителем этого оркестра.

"[Председатель КНР] Си Цзиньпин - руководитель самого большого оркестра в мире", - поправил с улыбкой в ответ на эту метафору глава государства.

Путин подчеркнул, что среди музыкантов редко можно встретить потребительское отношение к профессии. "Музыку можно только услышать, она вызывает всегда в душе человека разные чувства. Играть на этих чувствах и красиво играть - удел гениальных и талантливых людей", - отметил глава государства.

Автор вопроса президенту рассказал, что его оркестр планирует давать концерты классической музыки для неподготовленных слушателей и для молодежи. Глава государства заявил, что это очень хорошие планы, причем даже не только для пропаганды музыки, но и для продвижения русского искусства.

Путин отметил, что важно рассказывать и о том, какие люди создавали те или иные произведения, и о том, в каких условиях это делалось. Он привел в пример судьбу Шуберта и истории создания произведений, написанных в годы Великой Отечественной войны.

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