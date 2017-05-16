Подъезд дома обрушился из-за взрыва в Волгограде

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Подъезд дома обрушился из-за взрыва в Волгограде

В Волгограде из-за взрыва обрушился подъезд жилого четырехэтажного дома, передает Русская служба ВВС.

В результате, по предварительным данным, пострадали от пяти до семи человек.

По данным местных СМИ, взрыв произошел днем 16 мая на Университетском проспекте, 60. На фотографиях видно, что после этого обвалился целый подъезд.

Сообщений о жертвах не поступало, данные о количестве пострадавших у разных СМИ расходятся. Местные издания со ссылкой на врачей сообщают о пяти пострадавших, агентство РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник - о семи.

Всего, по данным собеседника агентства, в подъезде на момент взрыва находились 14 человек, а разрушенными оказались 16 квартир. Официально это не подтверждено.

Причиной случившегося в МЧС называют взрыв бытового газа. На месте происшествия работают спасатели.

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