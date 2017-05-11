Путин подписал указ о запрете анонимности в интернете

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Путин подписал указ о запрете анонимности в интернете

Документ также регулирует работу сервисов, схожих со СМИ.

Российский президент Владимир Путин подписал указ против анонимности в интернете, а также об урегулировании сервисов, похожих на СМИ, сообщают Izvestia.ru.

Это следует из «Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы», опубликованной на сайте президента.

Изменения коснутся новостных агрегаторов, соцсетей, интернет-ТВ, мессенджеров и «сайтов в сети интернет».

В документе отмечается, что такие меры нужны для «формирования в России информационного пространства, учитывающего потребности граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений».

В указе предлагается принять меры, которые исключат анонимность пользователей сети, а также их «безответственность и безнаказанность».

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Все комментарии (7):
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фото пользователя pcproman
pcproman
Ой... не делайте мне смешно. Итак уже загнали народ в параллельные сети, такие как Tor и I2P. В будущем, как мне думается, параллельные сети станут доступнее для большинства и обширнее. В качестве оплаты - криптовалюты. Красота. Интернет контролировать невозможно.
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11.05.2017, 17:57
фото пользователя sh_volodya
sh_volodya
Здесь речь не про то, здесь про интернет сми, соц сети, и комментаторов, типо сделать регистрацию везде по паспорту.
Кто из сервисов откажется "требовать паспорта" при регистрации, будут блокировать на территории РФ. Я так это вижу.
Но так или иначе, такие меры, только ускорят движения аля I2P и развитие новой концепции децентрализованной сети .
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11.05.2017, 18:21
фото пользователя 1870
1870
Жить в обществе и быть свободным от него невозможно.
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11.05.2017, 18:23
фото пользователя Прокурор 2
Прокурор 2
Путин все ближе к сталину
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11.05.2017, 18:57
фото пользователя 1870
1870
Тем не менее у соседей демократии поболее. С распада Союза у них уже несколько глав сменилось. А у нас. Далее, смогут ли наши оппозиционеры организовывать митинги наподобии болотной...
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11.05.2017, 19:23
фото пользователя Granit Xhaka
Granit Xhaka
борьба с ветряными мельницами.Из ничего началась,ничем и окончится
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11.05.2017, 21:39
фото пользователя Lady_Di
Lady_Di
То что начали в демократичной России всенепременнейше перейдёт к не менее демократичному Казахстану. Даёшь свободу СНГ!
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11.05.2017, 23:00
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