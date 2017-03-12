Сын продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина умер в 16 лет

Андрей Разин выложил последний снимок с сыном в Instagram.

Александр Разин, сын продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина, умер в возрасте 16 лет. Об этом сообщила жена артиста Наталья Грозовская на своей странице в Facebook.

"Друзья,у нас горе..Умер сын Андрея Разина..Саша Разин..Помолитесь пожалуйста об Упокоении его души..." - написала жена Андрея Разина Наталья Грановская.

"Сердце...Шёл по улице..Упал..." - пишет Наталья Грановская.

Информацию о кончине подростка подтвердил в Instagram Андрей Разин, выложив последний снимок с сыном.