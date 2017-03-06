Букеты для селфи предложили арендовать ​москвичкам

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Букеты для селфи предложили арендовать ​москвичкам

За дополнительную плату можно арендовать коробочку дорогих духов или пакет из ЦУМа.

В "Инстаграме" набирает популярность необычная услуга: всего за тысячу рублей девушки могут получить в аренду букет из 101 розы, передает Лайф.

Как следует из описания услуги, предложение приурочено специально к Международному женскому дню.

"Хотите чтобы вас поревновал ваш парень? Позавидовали подруги? Специально для вас мы привезём шикарный букет из 101 розы. После приезда у вас будет 10 минут, чтобы сделать столько фото и селфи, сколько вы захотите"

Если девушка захочет продлить фотосессию ещё на 10 минут, ей придётся доплатить 400 рублей. Кроме того, за дополнительную плату можно арендовать коробочку дорогих духов или пакет из ЦУМа. В стоимость услуги входит доставка по городу.

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