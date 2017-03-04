В Оренбургской области в аварию попал грузовик с белыми тиграми

Четыре белых бенгальских тигра и один желтый амурский перевозились из Волгограда в цирк Уфы, передает ТАСС.

Жителя Тверской области, который бросил съехавший в кювет грузовик с тиграми, разыскивают в Оренбургской области, сообщили в УМВД по региону.

"На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД. Машина находилась недалеко от автодороги. Водителя на месте не обнаружено, как и автомобиля сопровождения. Проводится розыск водителя, жителя Тверской области, и машины спецсопровождения", - сказал представитель ведомства.

Ночью в дежурную часть полиции позвонил владелец грузовика, житель Москвы, пояснивший, что на трассе Москва - Челябинск в Северном районе Оренбургской области находится грузовой автомобиль, съехавший в кювет. Владелец сдал машину в аренду и по системе ГЛОНАСС определил, что автомобиль уже нескольких часов находится без движения. В грузовике находились тигры редкой породы, которых перевозили из Волгограда в цирк Уфы. С фурой шел автомобиль сопровождения и кормом.

"На место происшествия из Уфы прибыл дрессировщик, в фуре стоят клетки с пятью животными - четырьмя белыми бенгальскими тиграми и одним желтым амурским. Животные были напуганы, но вытащить их из фуры не удается", - уточнили в полиции.