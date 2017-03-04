В Оренбургской области в аварию попал грузовик с белыми тиграми

Автор:
В Оренбургской области в аварию попал грузовик с белыми тиграми

Четыре белых бенгальских тигра и один желтый амурский перевозились из Волгограда в цирк Уфы, передает ТАСС.

Жителя Тверской области, который бросил съехавший в кювет грузовик с тиграми, разыскивают в Оренбургской области, сообщили в УМВД по региону.

"На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД. Машина находилась недалеко от автодороги. Водителя на месте не обнаружено, как и автомобиля сопровождения. Проводится розыск водителя, жителя Тверской области, и машины спецсопровождения", - сказал представитель ведомства.

Ночью в дежурную часть полиции позвонил владелец грузовика, житель Москвы, пояснивший, что на трассе Москва - Челябинск в Северном районе Оренбургской области находится грузовой автомобиль, съехавший в кювет. Владелец сдал машину в аренду и по системе ГЛОНАСС определил, что автомобиль уже нескольких часов находится без движения. В грузовике находились тигры редкой породы, которых перевозили из Волгограда в цирк Уфы. С фурой шел автомобиль сопровождения и кормом.

"На место происшествия из Уфы прибыл дрессировщик, в фуре стоят клетки с пятью животными - четырьмя белыми бенгальскими тиграми и одним желтым амурским. Животные были напуганы, но вытащить их из фуры не удается", - уточнили в полиции.

Теги: , , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
04.03.2017, 12:35
  
Автомобиль снес светофор в Алматы
01.03.2017, 22:05
  
После наезда на школьницу суд обязал ЖКХ поставить дорожные знаки 117
01.03.2017, 10:23
  
Лучшие подарки на 8 Марта!
22.02.2017, 12:43
  
В акции помощи бездомным животным - весеннее настроение
24.02.2017, 11:06
  
Под колесами автомобиля погиб директор школы в Уральске
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
​В Украине на шахте произошел взрыв, есть жертвы
​В Москве обрушился строящийся тоннель
Таксист возит бесплатно умных студентов 1
В России мать бросила младенца на съедение собакам
Скончался российский актер Алексей Петренко 2
Неожиданное признание сделала вдова Мурата Насырова
​Президенту Азербайджана предложили назначить тещу министром обороны 7
​В Узбекистане появится банкнота номиналом 10 тысяч сумов
​Алиев назначил супругу первым вице-президентом Азербайджана
Казахстанцы бросились брать квартиры в ипотеку в Новосибирске 3
Loading...