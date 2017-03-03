​В Украине на шахте произошел взрыв, есть жертвы

Официально подтверждена информация о восьми погибших горняках.
Во Львовской области Украины произошел взрыв на шахте, расположенной в селе Глухов Сокальского района. По предварительной информации, пропали без вести 20 человек, передает Liga.net.
"2 марта в 12:46 в селе Глухов Сокальского района Львовской области на шахте №10 "Степная" ОАО "Львовуголь" на горизонте 550 метров в 119-м конвейере в результате взрыва произошло обрушение горной породы", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что в момент взрыва в шахте находились 172 горняка, а на участке, где произошла авария, работали 34 шахтера.
На сайте ГосЧС сообщается о восьми погибших и шести пострадавших при взрыве.
Меж тем председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил в Facebook, что в результате взрыва метана на шахте во Львовской области Украины погибли 11 горняков.
"На шахте Степная авария! Взрыв метана, 11 погибших", - написал он.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
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