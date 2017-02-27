В России мать бросила младенца на съедение собакам

Уголовное дело об убийстве матерью новорожденного ребенка возбуждено в Красноярском крае после обнаружения обглоданного собаками тела младенца, который, согласно заключению экспертизы, родился живым, передает РИА Новости.

По версии следствия, 22 февраля житель города Ачинска, проживающий в частном доме на улице Трактовая, спустил с цепи собаку. Через некоторое время она принесла домой пакет, в котором находилось тело новорожденного ребенка.

По данным следствия, тело было настолько обглодано собаками, что визуально невозможно опознать пол и возраст младенца. По заключению эксперта, ребенок был живорожденным. Точную причину гибели младенца пока не определили, сообщили РИА Новости в региональном подразделении ведомства.

«В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению свидетелей и очевидцев обнаружения тела новорожденного ребенка, устанавливается личность его матери, для этого проводится поквартирный обход домов», - говорится в релизе.