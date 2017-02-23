Скончался российский актер Алексей Петренко

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Скончался российский актер Алексей Петренко

22 февраля скоропостижно скончался выдающийся российский актер Алексей Петренко, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Алексей Петренко родился 26 марта 1938 года в селе Чемер Черниговской области. В 1961 году окончил курс народного артиста СССР Ивана Марьяненко в Харьковском театральном институте.

С 1961 года по распределению оказался в Запорожском музыкально-драматическом театре имени Щорса, где работал два года. С 1963 по 1964 год играл в Донецком областном русском драматическом театре в Мариуполе. В 1964 году Игорь Владимиров пригласил Алексея Петренко в Ленинградский театр им. Ленсовета.

C 1977 года Алексей Васильевич выступал на сцене Московского драматического театра на Малой Бронной. Зрители МХАТа могли наслаждаться игрой Алексея Петренко с 1978 года. В 1982 -1986 годах работал с Анатолием Васильевым в спектакле «Серсо». В 1991-1992 Петренко выходил на сцену театра «Школа современной пьесы».

С 1991 года Алексей Васильевич был штатным актером Киностудии им. М. Горького. 26 июля 2010 года он вошел в Патриарший совет РПЦ по культуре.

«Мы помним его удивительную актерскую игру. Он исполнил роль летчика Строганова в драме Алексея Германа «Двадцать дней без войны», сыграл Подколесина в «Женитьбе» Виталия Мельникова, появился на телеэкранах СССР в роли американского журналиста Пола Дика в многосерийном фильме «ТАСС уполномочен заявить». В «Жестоком романсе» Алексей Петренко исполнил роль предпринимателя Кнурова, в «Узнике замка Иф» он сыграл аббата Фриа. Алексей Петренко не раз появлялся на экране в образе исторических личностей: в «Пирах Валтасара» он исполнил роль Сталина, а в «Воспоминаниях о Шерлоке Холмсе» - роль Артура Конан Дойля. Фильмография Алексея Васильевича насчитывает около 80 картин. Союз кинематографистов России скорбит вместе с родными и близкими выдающегося российского актера Алексея Васильевича Петренко. Коллеги Алексея Васильевича приносят искренние соболезнования его родственникам», - говорится в сообщении.

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Все комментарии (2):
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1870
Память и уважение. Хорошие и заметные роли...
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23.02.2017, 10:49
фото пользователя ферзя
ферзя
Их фильмы пересматриваем по сотни раз если не больше. Помним каждую секунду каждую фразу а все равно интересно. Как жаль что эти легенды уходят. Но какая аркая жизнь. Какая память в людях. И на экране так же живые и жизнирадостные. Над таким надо давать салют.  
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23.02.2017, 11:14
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