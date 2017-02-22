​Президенту Азербайджана предложили назначить тещу министром обороны

Союз мусульман Казахстана и Мусульманский комитет по правам человека в Центральной Азии при поддержке азербайджанских мусульман предложили назначить на пост министра обороны президентскую тещу.
Руководство СМК и МКПЧ ЦА считает, что назначение на высшие государственные посты близких родственников обеспечивает хорошее взаимопонимание чиновников и эффективное управление государством.
«Вы сделали смелый и решительный шаг в совершенствовании государственного менеджмента. Не обращайте внимание на злопыхателей и продолжайте в этом же духе», - говорится в письме мусульманских лидеров Ильхаму Алиеву.
Желая помочь азербайджанском президенту в подборе надежных кадров, казахстанские мусульмане выразили готовность подарить ему три новые жены, которым он может доверить самые ответственные посты в государстве.
«Вы как истинный мусульманин имеете полное право иметь четыре жены», - заявили в своем послании руководители СМК и МКПЧ ЦА и выразили желание благословить эти браки.
Напомним, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил свою супругу Мехрибан Алиеву первым вице-президентом республики.
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