Казахстанцы бросились брать квартиры в ипотеку в Новосибирске

Автор:
Казахстанцы бросились брать квартиры в ипотеку в Новосибирске

За прошедший год доля выдачи ипотеки гражданам Казахстана увеличилась в 3 раза, составив 6 % от общего объема, передает ngs.ru со ссылкой на ипотечный банк «Дельтакредит».

«Если смотреть ретроспективно, то большую долю [среди иностранных заемщиков] по сравнению с прошлым годом показывают граждане Казахстана», - отметил руководитель офиса банка в Новосибирске Иван Зинченко. По данным банка, если в 2015 году этот показатель составлял всего 2 %, то в 2016-м увеличился до 6 % от общего объема выдачи.

Средняя сумма кредита среди таких заемщиков при этом не отличается от среднего показателя по Новосибирску и составляет примерно 1,5 млн руб. со сроком кредита в 15 лет.

Бум приобретения новосибирских квартир гражданами Казахстана пришелся на конец 2014 года - тогда ситуацию подстегнула девальвация рубля.

«Эта тенденция известна давно, потому что Новосибирская область граничит с Казахстаном, и очень многие наши соотечественники переезжают с северных областей Казахстана к нам и дальше либо двигаются, либо здесь оседают», - объяснил ситуацию банкир.

В целом, добавил представитель банка, большая часть заемщиков (53 %) - женщины. 70 % замужем или женаты, больше половины заемщиков не имеют детей. При этом порядка 40 % клиентов банка имеют подтвержденный доход ниже 30 тыс. руб. в месяц, 32 % - в пределах 30–60 тыс. руб. Между тем, отметил Иван Зинченко, в России отмечается тенденция на снижение доли заемщиков с доходом ниже 30 тыс. руб. и выше 90 тыс. руб.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
17.02.2017, 15:51
  
Сирийца не будут выдворять из Казахстана
16.02.2017, 14:05
  
Стала известна цена проезда по платным дорогам в Казахстане 1
16.02.2017, 09:23
  
Cирийцу отказали в проживании в Казахстане 1
13.02.2017, 10:28
  
Новый вид спорта может появиться в Казахстане
09.02.2017, 12:08
  
Убийца из Тюмени шесть лет прятался в Казахстане
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Постпред России при ООН Виталий Чуркин умер в Нью-Йорке 3
Белорусы вышли на митинг против Лукашенко
В Якутии несовершеннолетнюю похитили из-за долга за косметику
В России автомобилистка выбила "страйк" из пешеходов 1
​Ждун появился на мероприятии "Почты России" в Москве
Россия к лету планирует погасить все долги СССР 2
Застройщик из Казахстана будет строить дома в Санкт-Петербурге
В России женщина разбилась насмерть спасая кота
Премьер Украины назвал Тимошенко матерью коррупции 3
Сотрудник ритуального агентства перепутал тела покойников в России
Loading...