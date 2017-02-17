​Ждун появился на мероприятии "Почты России" в Москве

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​Ждун появился на мероприятии "Почты России" в Москве

Сначала Ждуна не хотели впускать, но журналисты уговорили сотрудников почты разрешить ему присутствовать на церемонии.

На открытии программы «Почта без очередей» в Москве появился человек в костюме Ждуна, передает Lenta.ru. Ждун был замечен в отделении около метро «Бауманская», сообщают пользователи соцсетей.

Очевидцы отмечают, что Ждун появился в отделении до прихода гостей и руководства «Почты России». Вероятнее всего, его пригласили организаторы мероприятия.

Сначала Ждуна не хотели впускать в отделение, пишет РИАМО, но журналисты уговорили сотрудников почты разрешить ему присутствовать на церемонии. Сергей Малышев, курирующий в «Почте России» Московский регион, подарил Ждуну игрушечную машинку.

Ждуном в сети называют скульптуру голландской художницы Маргрит ван Брифорт (Margriet van Breevoort) под названием Homunculus Loxodontus (помесь насекомого и слона), установленную на лавочке у Нидерландского Лейденского университета. Творение посвящено всем ожидающим приема к врачу пациентам.

Необычное существо быстро набрало популярность в социальных сетях. Особенно он полюбился пользователям из России и Украины.

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