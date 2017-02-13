Избран президент Туркменистана

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Избран президент Туркменистана

Действующий глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов переизбран президентом республики на третий срок, он набрал 97,69% голосов, передает РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК страны.

На пост президента, помимо Бердымухамедова, претендовали еще восемь кандидатов.

Ранее Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов в Туркменистане сообщила, что итоговая явка на выборах президента Туркменистана, которые прошли в воскресенье, составила 97,27% избирателей.

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Critique
Кто б сомневался. Почему не 99,99%?
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13.02.2017, 11:34
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