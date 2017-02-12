Новорожденный сын Аршавина оказался дочерью

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Новорожденный сын Аршавина оказался дочерью

О том, что она родила девочку, сообщила жена Андрея Аршавина Алиса Казьмина.

Спустя несколько дней после того, как Андрея Аршавина поздравили с рождением сына, его супруга Алиса Казьмина сообщила, что родила… девочку. «Родила девочку сегодня», - призналась Алиса в своем микроблоге в соцсети. По словам Аршавина, вес новорожденной составил 3150 гр, рост 51 см. Сейчас вся семья находится в Испании, сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Интересно, что еще 1 февраля соратники Аршавина по футбольному клубу сообщили, что у него родился мальчик. Впоследствии в «Кайрате» эту информацию опровергли.

Санкт-петербургская журналистка Алиса Казьмина и играющий сейчас за футбольный клуб «Кайрат» футболист Андрей Аршавин поженились 1 сентября 2016 года, дата свадьбы до последнего держалась в секрете. Для Алисы это третий ребенок, от брака с бизнесменом Алексеем Казьминым у нее дочь и сын, для Андрея, - четвертый. Ранее футболист девять лет состоял в гражданском браке с телеведущей Юлией Барановской. У супругов родились трое детей. Аршавин и Барановская расстались в 2012 году.

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