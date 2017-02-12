В Туркменистане выбирают президента

Автор:
В Туркменистане выбирают президента

Избирательные участки для проведения голосования на президентских выборах открылись в Туркменистане в 07.00 по местному времени в воскресенье, 12 февраля. Волеизъявление продлится до 19:00, сообщает РИА Новости.

Всего на главный государственный пост в стране претендуют восемь кандидатов, в том числе и действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов.

На выборах президента Туркменистана работают 2 587 избирательных участков, из них 39 - при дипмиссиях Туркменистана за рубежом.

В списки избирателей внесены 3 223 455 человек. Так как законодательство Туркменистана не устанавливает порога явки, выборы будут признаны состоявшимися при любой активности избирателей.

Избранным президентом Туркменистана будет объявлен кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Согласно новой Конституции Туркменистана, принятой 14 сентября 2016 года, сроки президентских полномочий увеличены с пяти до семи лет, а также снято верхнее возрастное ограничение в 70 лет для избрания президентом страны.

Основной закон государства устанавливает, что президентом Туркменистана может быть избран гражданин страны, родившийся в Туркменистане, не моложе 40 лет, владеющий государственным языком, в течение предшествующих 15 лет постоянно проживающий и работающий в Туркменистане.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
03.02.2017, 17:15
  
Автора Налогового кодекса ​Назарбаев назвал врагом государства 2
01.02.2017, 11:53
  
Депутаты поедут в регионы разъяснять послание президента 10
31.01.2017, 15:13
  
​Премьер-министр распределил обязанности среди коллег по выполнению послания президента 3
31.01.2017, 09:26
  
​Опубликован текст послания Нурсултана Назарбаева казахстанцам
30.01.2017, 20:58
  
​Президент страны сообщил, что его ежегодное послание опубликуют в письменном виде
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
На Алтае брошенного матерью на морозе ребенка спасла собака 1
Соперник Емельяненко пообещал его нокаутировать 2
Уроженец Казахстана стал главой МЧС Армении
Китайцы собираются опрокинуть мировой рынок зерна за счет земель Казахстана 2
Кайрат из Уральска удивил российских комиков странным голосом и шутками про Казахстан
Взорвался автомобиль начальника милиции в Луганске
Лукашенко предложил белорусам сменить его без Майдана 8
​Витас сделал официальное заявление
Google хочет засудить россиянина за букву "G"
Фрагменты тел и 78 обломков нашли водолазы на месте крушения Ту-154 в Сочи
Loading...