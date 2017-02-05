Китайцы собираются опрокинуть мировой рынок зерна за счет земель Казахстана

Китай должен построить собственный зерновой коридор на территории Центральной Азии, который будет экспортировать ежегодно по 160 млн т зерна в Африку, Азию и в сам Китай. Новость об этом стала центральной на официальных русскоязычных сайтах Китая. Китай должен принять активное участие в модернизации сельского хозяйства в Центральной Азии и создать зерновой коридор, который будет способствовать устойчивому развитию региональной экономики, пишет Независимая газета.

В обоснование своих планов аграрной экспансии китайцы приводят некоторую статистику. По их данным, в настоящее время в Центральной Азии насчитывается 38 млн га пахотных земель. На долю Казахстана приходится около 74%, или 28 млн га. В будущем общая площадь пахотных земель в регионе может быть увеличена до 60 млн га. Китайцы рассчитывают, что годовой урожай зерна составит 225 млн т. А объем экспорта достигнет 160 млн т.

Если этот китайский план будет реализован, то российские планы развития сельского хозяйства придется пересматривать. На мировом рынке предложение может значительно превысить платежеспособный спрос. В результате мировые цены неизбежно рухнут. И производителям зерна с себестоимостью выше китайской будет угрожать банкротство.

У России блестящие перспективы в сфере зернового экспорта, уверяет глава Минсельхоза Александр Ткачев. "Мы сможем легко продавать на экспорт до 50 млн т зерна, а сейчас вывозим только 30–35 млн т", – объясняет министр.

Но что будет с нашими доходами от зернового экспорта, если китайцы будут производить на территории Казахстана вдвое больше, чем Россия, а экспортировать – в три-четыре раза больше?

"Дополнительные 160 млн т зерна в год способны обрушить цены на 30–50%. Мировое производство зерна растет в среднем на 1,3% в год, а население Земли – на 1,12%. То есть можно считать, что излишек питания формируется очень медленно. Пока же можно говорить о дефиците в размере около 150–160 млн т в год. Этот дефицит, похоже, и рассчитывает закрыть Китай", – предполагает аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов. "Китай движется в правильном для себя направлении. Но в описанном виде проект "Зерновой коридор" пока скорее всего не сможет состояться", – рассуждает эксперт. По его словам, Штаты сделают все, чтобы помешать этим планам Китая, и будут оказывать давление на Казахстан, Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан.

"Если планы Китая и Казахстана по зерновому коридору будут реализованы, то мировой рынок будет серьезно изменен. Не исключено, что цены на зерно будут снижаться, а требования к качеству – расти. Заявленные объемы – это очень много. И если они поступят на рынок, то Россия уже не будет лидером по экспорту зерна. И не факт, что зерновой экспорт будет приносить такие же доходы, как сейчас", – рассуждает аналитик компании "Алор Брокер" Кирилл Яковенко.

В то же время многие российские эксперты считают китайский зерновой проект нереализуемым. "По форме эта инициатива пока напоминает скорее "панаму", а не "коридор", – считает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

Источник: Nur.kz