Взорвался автомобиль начальника милиции в Луганске

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Взорвался автомобиль начальника милиции в Луганске

Руководитель скончался на месте.

Начальник управления народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Олег Анащенко погиб при взрыве автомобиля, передает Русская служба ВВС.

Взрыв произошел в 7:50 по местному времени на улице Краснознаменной в Луганске.

"В машине было два человека, оба погибли, по предварительным данным, одним из них был Анащенко", - сказал представитель пресс-службы.

В последние дни в Донбассе вновь ужесточилось противостояние между вооруженными сторонниками самопровозглашенных республик и военнослужащими украинской армии.

29 января минобороны Украины сообщило о боях в Авдеевской промзоне недалеко от Донецка. Украинская армия и сепаратисты обвинили друг друга в нападении.

Затем конфликт начал развиваться. Стороны продолжили обвинять друг друга в нападении. С обеих сторон были потери.

Жители Донецка жалуются на отсутствие электричества, воды и тепла. Многие из них попытались покинуть город. Были сообщения также о столкновениях в других регионах Донбасса.

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