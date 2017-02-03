Лукашенко предложил белорусам сменить его без Майдана

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Лукашенко предложил белорусам сменить его без Майдана

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил гражданам республики сменить его на посту главы государства, передает lenta.ru.

Такое заявление он сделал во время встречи с представителями СМИ в пятницу, 3 февраля.

«Если вам кажется, что я не справляюсь, смените меня на следующих же выборах. Сменяйте, но на выборах, а не через Майдан, как было с Януковичем. Майдан - это клеймо на украинском народе. Ну, снесли власть, и что получили?» - сказал Лукашенко.

В конце декабря 2016-го белорусский оппозиционер, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко рассказал, что Лукашенко не поехал на саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Санкт-Петербург, так как существовала угроза государственного переворота в Минске.

Лукашенко был переизбран на пост президента в октябре 2015-го. Предыдущие выборы 2010 года, на которых он также одержал победу, были отмечены массовыми протестами.

Бывший президент Украины Виктор Янукович был вынужден бежать в 2014-м из страны после того, как в результате протестных акций с применением оружия в Киеве произошел госпереворот.

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