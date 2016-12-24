Юрий Лужков назвал слухами информацию о своей клинической смерти

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Юрий Лужков назвал слухами информацию о своей клинической смерти

"Все эти разговоры о клинической смерти – полный бред и неправда", — сказал Лужков РИА Новости.

Он пояснил, что врачи диагностировали у него небольшое воспаление правого легкого из-за вирусной инфекции.

"Мне сделали полное обследование, диагноз и лечение понятны. Через день-другой я надеюсь выйти из больницы и посетить концерт моего друга Михаила Турецкого", — добавил 80-летний экс-мэр столицы.

Ранее ряд СМИ сообщил, что экс-мэр Москвы Юрий Лужков был экстренно госпитализирован, после того как ему стало плохо в здании библиотеки МГУ. Он почувствовал себя плохо еще до посещения МГУ и планировал позднее проконсультироваться с врачами. Однако во время встречи с ректором Виктором Садовничим Лужкову стало хуже. По предположению ректора, экс-мэр был простужен и утомлен длительным авиаперелетом.

Источник в близком окружении Лужкова уточнил, что состояние экс-мэра оценивается медиками как удовлетворительное.

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