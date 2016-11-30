YouTube может уйти из России

YouTube может покинуть Российскую Федерацию в случае принятия законопроекта об ограничении иностранного участия в аудиовизуальных сервисах, передает "Коммерсантъ".

Это может произойти в случае принятия законопроекта об ограничении иностранного участия в аудиовизуальных сервисах. Поправки к документу разработал правовой комитет Медиакоммуникационного союза.

Законопроект уже внесен на рассмотрение Госдумы РФ.

Документ предлагает со следующего года ограничить долю иностранного капитала в компаниях-организаторах аудиовизуальных сервисов с профессиональным контентом до 20 процентов.

Под этот закон попадают те ресурсы, чья ежедневная посещаемость в России превышает 100 тысяч пользователей, или 20 тысяч в одном регионе. В этом случае сервисы с такой аудиторией должны быть включены в специальный реестр.

"Под данное понятие попадает YouTube, поскольку на нем размещается как профессиональный, так и пользовательский контент, и принятие законопроекта может привести к уходу сервиса из России. В настоящее время у владельца хостинга Google имеются кэширующие серверы в РФ", - говорится в заключении правового комитета МКС.

Согласно заключению правового комитета МКС, законопроект ограничивает конкуренцию и нацелен на получение выгоды отдельными участниками рынка, что вынудит пользователей уйти в даркнет ("Тор" и VPN).