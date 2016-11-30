YouTube может уйти из России

YouTube может покинуть Российскую Федерацию в случае принятия законопроекта об ограничении иностранного участия в аудиовизуальных сервисах, передает "Коммерсантъ".
Это может произойти в случае принятия законопроекта об ограничении иностранного участия в аудиовизуальных сервисах. Поправки к документу разработал правовой комитет Медиакоммуникационного союза.
Законопроект уже внесен на рассмотрение Госдумы РФ.
Документ предлагает со следующего года ограничить долю иностранного капитала в компаниях-организаторах аудиовизуальных сервисов с профессиональным контентом до 20 процентов.
Под этот закон попадают те ресурсы, чья ежедневная посещаемость в России превышает 100 тысяч пользователей, или 20 тысяч в одном регионе. В этом случае сервисы с такой аудиторией должны быть включены в специальный реестр.
"Под данное понятие попадает YouTube, поскольку на нем размещается как профессиональный, так и пользовательский контент, и принятие законопроекта может привести к уходу сервиса из России. В настоящее время у владельца хостинга Google имеются кэширующие серверы в РФ", - говорится в заключении правового комитета МКС.
Согласно заключению правового комитета МКС, законопроект ограничивает конкуренцию и нацелен на получение выгоды отдельными участниками рынка, что вынудит пользователей уйти в даркнет ("Тор" и VPN).
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.