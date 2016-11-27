В Киеве признали невозможным возврат Крыма в ближайшие пять лет

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В Киеве признали невозможным возврат Крыма в ближайшие пять лет

В Киеве признали невозможность скорого возвращения Крыма в состав Украины. «Я считаю невозможным возвращение Крыма в ближайшие три-пять лет», — заявил украинский замминистра по делам оккупированных территорий Георгий Тука. Об этом сообщает РБК.

Возврат Крыма в состав Украины в ближайшие три-пять лет невозможен. Такое заявление вечером в субботу в эфире телеканала «112 Украина» сделал заместитель министра по делам оккупированных территорий Георгий Тука.

Отвечая на вопрос, какова стратегия министерства по ситуациям вокруг Крыма и Донбасса, Тука пояснил, что ситуации эти принципиально разные и сроки, о которых можно говорить, тоже существенно отличаются.

«Как бы больно не было, но я всегда был сторонником того, чтобы говорить людям правду. Я считаю невозможным возвращение Крыма в ближайшие три-пять лет», – сказал он. Замминистра добавил, что, по его мнению, Крым вернется в состав Украины тогда, когда «в России от экономического кризиса начнутся в очередной раз центробежные силы».

«Сейчас это может показаться бредом и фантастикой, но можно посмотреть ленты новостей середины 90-х годов, каким образом развивались события и в Калининграде, и в Татарстане, в Башкортастане <...> потом взорвалась Чечня. Мы все это видели собственными глазами», — сказал он, добавив, что, по его мнению, подобные события могут повториться.

«Если мировое сообщество не уменьшит давление на Россию, мы все это будем наблюдать в ближайшие пять-десять лет», — сказал Тука.

Крым вошел в состав России весной 2014 года после референдума, большинство участников которого проголосовали за присоединение Крыма к России. Киев присоединение этих субъектов к России не признает и считает их временно оккупированными территориями. На Украине в этой связи появилось министерство по делам оккупированных территорий.

В начале сентября президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, в очередной раз назвал вопрос о принадлежности Крыма закрытым. «Возврата к прежней системе не существует вообще. Никакого», — сказал тогда президент.

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