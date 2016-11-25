Стало известно, как Ксения Собчак назвала сына

Супруги выбирали между тремя именами.

Стало известно, какое имя для своего сына выбрали Ксения Собчак и Максим Виторган, пишет Дни.ру.

По данным СМИ, малыша назвали Платоном. Однако пока документов у ребенка нет, они еще не оформлены. Сообщается также, что супруги выбирали между тремя именами.

На днях звездный сплетник Станислав Садальский по секрету рассказал, что его близкий друг Людмила Нарусова (прим. - мать Ксении Собчак) мечтает, чтобы Ксения и Максим назвали сына в честь ее покойного мужа - Анатолием.

"Людмила Борисовна очень ждала рождения внука. Конечно, она очень хотела, чтобы мальчика назвали Анатолием - в честь отца Ксюши Анатолия Собчака, - пояснил Садальский. - Это было самой большой мечтой Людмилы Борисовны. Дочка для нее - все. Людмила Борисовна, что называется, сумасшедшая мать. Ей приятно быть полезной дочери, помогать ей".